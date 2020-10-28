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На Закарпатье и Черкасчине освящены новые храмы УПЦ, на Киевщине – место под строительство храма

28.10.2020 / 16:30
На Закарпатье и Черкасчине освящены новые храмы УПЦ, на Киевщине – место под строительство храма
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом Литургии, было совершено освящение престола

На Закарпатье митрополит Хустский и Виноградовский Марк возглавил праздничную Литургию в Свято-Дмитриевском храме села Терново. Перед началом Литургии, было совершено освящение престола.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий освятил храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в селе Головятино.

После владыка в сослужении священников из Смелы совершил в освященном храме первую Божественную литургию.

Теперь в селе Головятино возрожденная церковь, которая была уничтожена во время Второй мировой войны. На это понадобилось 8 лет.

В своей проповеди архиепископ Феодосий подчеркнул, что отныне Головятино имеет неутомимого небесного покровителя, который почитается во всем православном мире, быстро откликается на все наши земные просьбы. Владыка призвал собравшихся прихожан и всех жителей села участвовать в насыщенной духовной жизни.

Владыка сердечно поблагодарил благотворителей этого строительства. В частности сельский голова Олег Руденко получил из рук архиерея благословенную грамоту Черкасской епархии за активное содействие святом деле.

На Киевщине митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение места под строительство храма в честь Преображения Господня в селе Згуровка.

Архиерею сослужили секретарь Бориспольской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, викарий Бориспольской епархии епископ Згуровский Амвросий, благочинный Згуровского района протоиерей Василий Прохорец и духовенство епархии.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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