Войти | Зарегистрироваться
20:06

среда,
28 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине началась вакцинация от гриппа

28.10.2020 / 16:21
В Украину поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрав со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, которые работают с больными коронавирусной инфекцией", - сказал Ляшко.

Он отметил, что несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей.

"Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, которые оказывают помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19", - сказал Ляшко.

По его словам, к эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тыс. доз вакцины «Ваксигрипп Тетра» (производитель - «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная); 45 тыс. доз вакцины «Инфлювак («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, трехвалентная); 120 тыс. доз вакцины «Джиси Флю» ( «Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная).

В Минздраве напомнили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Министерство здравоохранения за бюджетные средства планировало закупить 1,41 млн доз вакцин против гриппа для прививки лиц, относящихся к группам риска.

Источник

грипп, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.