Поражение «Слуг народа» на местных выборах показало, что украинцы доверяют Медведчуку

Разгромное поражение президентской партии на прошедших 25 октября местных выборах и уверенная победа партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» в ряде регионов Украины доказывают, что избиратели больше не хотят слушать популистские лозунги, и доверяют тем политикам, которые реальными делами демонстрируют свою заинтересованность в процветании Украины и украинцев.

Об этом говорится в статье журналиста, Константина Скоркина, опубликованной на сайте Московского центра Карнеги.

Автор считает, что несмотря на то, что окончательных итогов выборов пока нет, но и без того понятно – они стали серьезным поражением пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Свою роль сыграло и общее разочарование от первого года правления новой команды, и слабость партии на местах – ее рейтинг в основном держался на магии имени Зеленского. У Зеленского не будет своих мэров ни в одном из крупных городов Украины, его кандидаты в основном заняли лишь третьи места, уступив не только представителям региональных партий, но и парламентской оппозиции», – пишет Скоркин.

Наиболее серьезные потери команда Зеленского понесла на Юго-Востоке и в Центре, где победили кандидаты от ОПЗЖ.

«Парламентская оппозиция получила свои дивиденды. “Оппозиционная платформа” Медведчука серьезно потеснила “слуг” на юго-востоке – к ней окончательно вернулся пророссийский избиратель, на время увидевший в Зеленском своего. Даже в Киеве на второе место в выборах мэра вышел кандидат ОПЗЖ Александр Попов», – говорится в статье на сайте Московского центра Карнеги.

Автор материала уверен, что после этих выборов в украинском обществе возникнет острая необходимость объединения, но реализовывать этот проект будет не Зеленский, а партия Виктора Медведчука, задачи и стратегия которой построены на завершении войны и поднятии страны из экономической пропасти.

«Сенсационная победа Зеленского в 2019 году оказалась на поверку лишь очередной гримасой популизма, за которой стояло анархическое стремление скинуть очередного “гетьмана”, а не реальное стремление к более инклюзивному обществу. Однако возобновление регионального раскола в украинской политике неизбежно породит новый запрос и на объединяющий, центристский проект, но реализовывать его будут, скорее всего, уже без Зеленского», – написал Константин Скоркин.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на неуклюжие попытки действующей власти фабриковать уголовные дела и устраивать политические репрессии, «ОПЗЖ» будет продолжать политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину.