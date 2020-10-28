Ермак - о возможных изменениях в ОП: пока структура такая, какая есть

Об этом глава ОП рассказал в интервью изданию "Бабель".

"Вы это увидите по тем изменениям, которые, возможно, будут. Пока структура Офиса такая, какая есть", - ответил Ермак на вопрос, кто конкретно не справляется с работой в ОП.

В то же время время, на уточняющий вопрос, справляется ли с обязанностями первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов, Ермак отметил: "Смотрите, я думаю, что можно работать лучше, но если он продолжает работать, наверное, это лучший ответ на ваш вопрос".

Ранее в некоторых СМИ была распространена информация о возможной отставке Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента.

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