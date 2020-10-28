На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

В Волынской области верующие УПЦ села Скобелка, которых активисты ПЦУ не только лишили Свято-Николаевской церкви, но и выгнали из церковного дома, где они молились после захвата, за четыре месяца построили новый храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения совершил викарный архиерей Волынской епархии УПЦ епископ Камень-Каширский Афанасий (Герман). Владыке сослужили благочинный Гороховского округа протоиерей Валерий Пилипчук, настоятель иерей Назарий Филипович и духовенство Волынской, Ровенской и Киевской епархий.

«Лишенные храма, но не веры, оторваны были от стен храма предыдущего, но остались с Господом, вместо земного – избрали духовное Немало трудов было положено для того, чтобы в маленьком селе восстал новый храм. Пришлось пройти множество соблазнов и испытаний, которые увенчались общим духовным подъемом и торжеством. С помощью благотворителей, упорным трудом настоятеля иерея Назария, всех прихожан, от маленького до самого старшего, которые приложили множество усилий при строительстве храма, который является свидетельством истины чистоты Святого Православия», - отметили в пресс-службе епархии.

Настоятель иерей Назарий рассказал, что новый храм построили за четыре месяца.

«После того, как представители ПЦУ захватили церковь, со временем они лишили нас и церковного дома, который стал местом для молитвы. Все это время мы совершали богослужения в домах прихожан. А в июле этого года начали строить новый храм», –сообщил священнослужитель.

По совершении богослужения архиерей поздравил прихожан с освящением храма, а настоятель поблагодарил владыку и всех присутствующих за совместную молитву.