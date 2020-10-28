Войти | Зарегистрироваться
20:06

среда,
28 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, как грех блуда разрушает душу

28.10.2020 / 15:15
Распущенность, всякие извращения мерзки Богу и людям

Сегодня грех блуда не только не пытаются избежать, но и всеми силами через СМИ пытаются доказать, что он естественен и даже почти необходим. А ведь он губителен не только тем, что приводит к измене мужу или жене, но главное – к измене Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Это теперь так люди смотрят, распространяя мнение о том, что каждый волен беречь чистоту совести, в данном случае – души и тела, или мириться с грязью… Никому вроде бы, я не подотчетен. Так рассуждать атеисту естественно, а христианину нельзя.Христианам апостол Павел внушает серьезную и очень высокую мысль: «вы не свои», потому что «тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Который имеете вы от Бога» (1Кор. 6:19). Это мы-то, грешные, храм Святаго Духа? Да, это дано каждому как возможность. Чтобы реализовать ее, надо воздерживаться от грехов, особенно от таких, которые разрушают живое единение с Господом», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что «блуд противен Богу как измена не только мужу или жене, если человек в браке, но главное – Ему, Богу, принесшему каждой душе христианской счастье чистой, возвышающей любви».

«Распущенность, всякие извращения мерзки Богу и людям. Потому апостол Павел предупреждает: избегайте всего, что ведет к распущенности, распутству, что оскорбляет святыню человеческой души и тела.Когда и как стал человек храмом Божиим? При Крещении человек сочетается Христу и обязан хранить верность Ему. Кроме блуда других грехов много, разве они лучше? Все «хороши» в кавычках, но по действию на душу и тело блуд самый разрушительный», - подчеркнул архиерей.

По его мнению, опасность блуда знают все, особенно теперь, когда «его не только не пытаются избежать, а всеми силами доказывают все наши СМИ, что он естественен и почти необходим».

«Принимая такое мнение, соглашаясь с ним, человек уже не может быть христианином (если не покается) и увидит вскоре гибельные плоды этого порока. Кто же избегает его, тому апостол Павел говорит: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6: 20)», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.