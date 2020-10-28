Во всех храмах УПЦ в день 30-летия независимости Церкви совершили праздничные литургии

Украинская Православная Церковь 28 октября отмечает 30-летие дарения Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии в этот день в 1990 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день во всех храмах Украинской Православной Церкви совершили праздничные Божественные литургии.

В Академическом храме в честь Рождества Божией Матери была отслужена ночная Божественная литургия.

Богослужение возглавил Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в сослужении епископа Барышевского Виктора, ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, епископа Переяслав-Хмельницкого Дионисия, проректора по воспитательной работе епископа Згуровского Амвросия, членов администрации, преподавателей и учащихся Киевских духовных школ в священном сане.

За богослужением молились преподаватели, студенты и воспитанники Киевской духовной академии и семинарии.

За литургией были вознесены сугубые просьбы о прекращении коронавирусной инфекции и за здоровье врачей.

Также были произнесена заупокойная ектения об усопших Святейшем Патриархе Алексии II и Блаженнейшем Митрополите Владимире и всех от века усопших православных христианах.

В Одессе в день празднования 30-летия дарения Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ, архиепископ Овидиопольский Аркадий возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.

На Закарпатье епархии митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском мужском монастыре Ужгорода.

«Более 50 священнослужителей и большое количество паломников собрались в этот день в стенах обители, чтобы прославить своими молитвами Царицу неба и земли, и поблагодарить Всемогущему Богу за Его милости и защиту Церкви Христовой», - сообщили в пресс-службе епархии.

После завершения литургии был совершен молебен, после которого архипастырь поздравил братию обители и прихожан с праздником.

В кафедральном Михайловском соборе Черкасс состоялось богослужение, которое возглавил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Владыке сослужили викарий Черкасской епархии епископ Иоанн, клирики Черкасского благочиния.

За Божественной Литургией были произнесены молитвенные просьбы к Богу за целостность канонического Православия, преодоления церковных расколов, сохранения мира в государстве.

По завершении Литургии был отслужен благодарственный молебен.

В Чернигове митрополит Амвросий совершил Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 27 октября открыли выставку: «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям» - к 30-летию дарования Грамоты Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.