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Только судебная власть борется за суверенитет Украины, - Виктор Скаршевский

28.10.2020 / 15:05
Из трех ветвей власти – исполнительной, законодательной, судебной – только судебная власть борется за суверенитет страны.

Как пишут Украинские новости, об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, комментируя последние решения Конституционного суда и Окружного административного суда Киева, касающиеся так называемых антикоррупционных органов.

"На антикоррупционные органы, с момента их создания в 2015 году, украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на, так называемую, антикоррупционную "инфраструктуру" предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого – 17,6 млрд грн или более $600 млн. При этом за 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной "инфраструктуры" – ноль", - написал Скаршевский в Фейсбук.

Рн напомнил, что коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество и что эти органы контролируются иностранными структурами.

"Не секрет, что антикоррупционные органы в Украине контролируют западные партнеры и особенно этого не скрывают, даже подчеркивают… Контроль над антикоррупционными органами и частью судебной системы, является одним из основных инструментов внешнего управления" - объяснил он.

И именно судебная система, по мнению Скаршевского, сейчас борется за суверенитет страны.

"Принято ряд судебных решений, признающих главу НАБУ коррупционером (он даже штраф в бюджет оплатил), Конституционный суд признал неконституционным назначение главы НАБУ, а позавчера Окружной административный суд Киева не двузначно обязал уволить главу НАБУ", - напомнил эксперт.

"Естественно, что если мы хотим быть суверенным государством, то необходимо уменьшать влияние иностранных государств на украинскую правоохранительную систему (через антикоррупционные органы) и на судебную систему (через Высший антикоррупционный суд и лоббируемые комиссии с участием иностранцев по назначению судей). Уменьшение роли иностранных государств во внутренней политике даст большую свободу президенту Владимиру Зеленскому в выполнении своих предвыборных обещаний, особенно, что касается экономического развития Украины. Ведь, как только, украинская власть начинает проводить политику поддержки украинской промышленности (законопроект о локализации в машиностроении), так сразу послы западных стран, под поддакивающее сопровождение грантовых структур, заявляют о недопустимости такой политики, хотя в их странах многие годы применяются именно такие же инструменты. Например, в США еще с 1933 года действует закон под названием покупай американское", - отметил он.

В связи с этим Скаршевский прогнозирует, что в ближайшее время активизируется атака со стороны западных посольств и грантовых структур (финансируемых на западные деньги) на судебную систему Украины, прежде всего, на Конституционный суд и Окружной административный суд Киева, так как решения этих судов (в случае их реализации) приведут к существенному ослаблению внешнего влияния на украинскую политику.

суверенитет, судебная власть, Скаршевский
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