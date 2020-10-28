Резников: год, отведенный Зеленским на поиск мира по "Минску", истекает 9 декабря

Это отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", информируют "Интерфакс-Украина" и Liga.net

Прямая речь Резникова: "Я немного по-другому трактую слова президента. Он сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже (на встрече лидеров государств "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года – ред). Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение".

Резников указал, что война на Донбассе не будет завершена в 2020 году, потому что, по меньшей мере, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

На вопрос, почему Зеленский не откажется от соглашений 2015 года, если процесс зашел в пат, Резников ответил: "Это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран".

В то же время, он считает, что лидеры нормандского формата могут пересмотреть соглашения, "честно сказав: здесь они работают, здесь могут сработать, здесь никогда не сработают - давайте перепишем".

Напомним, марте 2020 года в интервью британскому "The Guardian" президент Украины Зеленский выразил надежду, что может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, но не исключает, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

Тогда он сказал: "Время идет. Мы можем потратить один год на всё соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить". При этом Зеленский указал, что есть "два или три плана" о том, что делать после такого возможного выхода из переговоров, но не стал их раскрывать.

В конце августа 2020 года в интервью телеканалу "Euronews" Зеленский отметил, что надеется на возможность завершить войну на Донбассе уже в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

"Если он (переговорный формат - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - указал президент Украины.

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