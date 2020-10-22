"Красная" зона не является причиной для отмены выборов - ЦИК

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой".

"Избирательный кодекс не предусматривает возможности остановки избирательного процесса или отмены избирательного процесса в контексте введения тех или иных зон - то ли "красной", то ли "желтой", - отметил он.

Член ЦИК напомнил, что Конституция предусматривает только два случая, когда выборы не проводятся, - введение военного или чрезвычайного положения по всей Украине или на отдельных территориях.

"В других случаях выборы должны состояться. Поэтому красная зона не повлияет на отмену избирательного процесса", - подчеркнул Постивый.

При этом он добавил, что в зависимости от эпидемического районирования в соответствии с постановлением правительства 641 есть ограничения на одновременное скопление людей.

Напомним, как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пока к красному уровню эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, отнесены 68 ​​административно-территориальных единиц в 15 областях, в том числе 9 областных центров: Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.

В Украине по состоянию на 21 октября лабораторно подтверждено 315826 случаев COVID-19, из них за сутки - 6719.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.

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