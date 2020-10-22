"Красная" зона не является причиной для отмены выборов - ЦИК

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Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах22.10.2020 / 09:03
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Налоговые преференции и страхование рисков: Зеленский назвал "особые экономические условия" для Донбасса
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Президент: в течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
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За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22 миллиарда долларов – Любченко
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Государство обнаружило операций по отмыванию средств на 60 миллиардов
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Рада сможет рассмотреть бюджет не раньше ноября
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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