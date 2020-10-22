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Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах

22.10.2020 / 09:03
Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах
25 октября на избирательных участках члены избиркомов должны опрашивать избирателей об их состоянии здоровья, перед входом должны стоять дезинфекторы, в помещениях следует соблюдать дистанцию ​​и собираться не более трех человек у стола, где выдают бюллетени.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

 Степанов отметил, что в воскресенье 25 октября состоятся местные выборы, на участки придут миллионы украинцев, а "у COVID-19 нет дня".

Он напомнил рекомендации МОЗ, как с технической точки зрения должны проходить выборы. Эти рекомендации касаются работы избирательных комиссий, а рекомендации для избирателей глава Минздрава обещал озвучить 22 октября.

Прямая речь: "Перед началом глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом в помещение проводить опрос избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Это касается всех людей, которые приходят для голосования. У членов окружной или участковой комиссии также будет опрос. Любой человек с признаками респираторного заболевания или повышенной температурой, выше 37,2, должен покинуть помещение и обратиться к врачу.

Во время подготовки к выборам ограничиваются массовые мероприятия в закрытых помещениях - посещение учебных заведений, на территории которых расположены избирательные комиссии.

На входе в помещение избирательной комиссии обязательно должны быть оборудованы места со спиртосодержащими дезинфицирующими средствами для рук. Также размещаются информационные материалы о противоэпидемических мерах.

У входа в помещение для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения физической дистанции не менее метр-полтора, чтобы люди не подходили близко друг к другу.

По возможности надо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования - чтобы развести потоки людей, чтобы они не пересекались. Важно как можно меньше иметь контактов людей, особенно в закрытых помещениях.

Количество людей в помещении избирательного участка - не более трех человек у одного стола, где выдаются избирательные бюллетени.

Очень важно, чтобы все места в помещении для голосования - все поверхности: столы, стулья - имели возможность проведения дезинфекции, то есть не имели ткани".

Напомним: 25 октября в Украине пройдут местные выборы и опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

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голосование, выборы, Степанов
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