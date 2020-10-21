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"Золотые паспорта": Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты

21.10.2020 / 17:58
Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты в связи с возможными нарушениями в их схемах получения гражданства для инвесторов, так называемых схем "золотых паспортов".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия запустила процедуру нарушения прав против Кипра и Мальты, разослав письма с официальным сообщением об их схемах.

Комиссия считает, что предоставление этими государствами-членами их гражданства - и, следовательно, гражданства ЕС - в обмен на заранее определенный платеж или инвестиции и без реальной связи с заинтересованными государствами-членами, несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в договоре ЕС.

По мнению Брюсселя, из-за характера гражданства ЕС такие схемы имеют последствия для Союза в целом. Когда государство-член предоставляет гражданство, соответствующее лицо автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, связанными с этим статусом, такими как право передвигаться, проживать и работать в пределах ЕС или право голосовать на муниципальных выборах, а также имеет право голоса на выборах в Европарламент.

У кипрского и мальтийского правительств** есть два месяца, чтобы ответить на письма с официальным сообщением. Если ответа не удовлетворят Комиссию, она может вынести мотивированное мнение по этому вопросу.

Комиссия часто высказывала серьезную озабоченность по поводу схем получения гражданства инвесторами и определенных рисков, присущих таким схемам. Эти риски связаны, в частности, безопасностью, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

Напомним, аудиторская служба Кипра в своем отчете недавно заявила, что тысячи паспортов могли быть выданы без надлежащего разрешения в рамках схемы гражданства в обмен на инвестиции.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев "золотых паспортов", к правомерности выдачи которых возникли вопросы у кипрских властей. Среди них - семь граждан Украины, в том числе Игорь Коломойский и Константин Григоришин.

Источник

Еврокомиссия, паспорта
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