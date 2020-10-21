Войти | Зарегистрироваться
22:12

среда,
21 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук: ОПЗЖ поддерживает Фельдмана на пост мэра Харькова

21.10.2020 / 20:58
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатель политсилы Вадим Рабинович посетили Харьков с рабочей поездкой и встретились с местным активом партии.

Во время совместных обсуждений хода избирательной кампании политики подняли тему нарушений, которые произошли и могут произойти на грядущих выборах.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Люди должны понимать, что готовится: готовится и массовая фальсификация, и подделка - это все предмет будущих уголовных расследований. Но мы хорошо понимание, что потом. После - это будет поздно, это мы будем говорить на эту тему. Поэтому надо делать все возможное к выборам для того, чтобы не просто зафиксировать, а были возбуждены уголовные дела и расследовали.

На партийной встрече подняли и вопрос о беспрецедентной ситуации в Харькове, когда нынешний мэр Геннадий Кернес, который претендует и на следующую каденцию, исчез с публичного поля из-за болезни. Достоверно о состоянии политика не известно, тем временем под флагами его партии происходят странные изменения.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Есть люди, которые стоят в тени, которые находятся за сценой, за шторой, которая не поднимается, и пытаются повлиять на распределение мест в Харьковском совете, а затем они будут управлять городом в полной мере.

АЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ":

Ситуация гораздо хуже - заведены люди вообще со стороны, всех лиц, которых лоббировал Кернес, убрали. Сегодня половина списка уже от слуг народа. Его людей в списке практически не осталось, и они находятся в самых непроходимых частях.

Пока Геннадий Кернес лечится в Германии и не выходит на связь с харьковчанами в городе грубо нарушают нормы предвыборной кампании

ВАДИМ РАБИНОВИЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ":

Те, кто от его имени управляющей я их не знаю. Я знаю только одно, что если бы был Кернес, не было бы такого, что ОПЗЖ в Харькове, в городе, который уважает нашу партию, не дали бы повесить ни плаката. В этом Кернес не мог. Это сделали те, кто под его именем собирается прятаться и управлять Харьковом. А это совсем другое дело.

Местные выборы - сверхважные для страны. Виктор Медведчук уверен: их результаты играют важную роль в создании новых условий на местах, конечно же, повлияет на политическую атмосферу на общегосударственном уровне.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Большинство граждан Украины хотят, все-таки не новые лица, а новых профессионалов. Так вот, господин Фельдман, которого хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это тот профессионал, который может справиться с таким высоким задачей, если ему будет оказано доверие харьковчанами для того, чтобы управлять миллионным городом. Это важная задача, как и представительство нашей партии в горсовете, представительство в Харьковском областном совете, и на местах во всех районах Харьковской области. Это главная задача, и нам есть с чем идти к людям, и мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не просто жизненно важными, а жизненно трепещущими проблемами. Этот вопрос мира и мирного урегулирования, вопросы экономического порядка, вопросы изменения экономической политики, и у нас есть реальные предложения и те люди, которые могут это реализовать. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальными тарифами. То есть, это набор тех действий, где мы можем достичь успеха, и где мы не раз демонстрировали способность сделать так, чтобы жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, после Порошенко из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном уровне, так и на центральном уровне государственного управления.

Виктор Медведчук отметил: несмотря на грязную кампанию и возможные фальсификации на голосовании, эти выборы покажут истинное отношение украинцев к действующему режиму и результат вероятно станет для центральной власти приговором, чем возможностью усилить свое влияние на местах.

Медведчук, Рабинович, Фельдман
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.