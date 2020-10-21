Медведчук: ОПЗЖ поддерживает Фельдмана на пост мэра Харькова

Во время совместных обсуждений хода избирательной кампании политики подняли тему нарушений, которые произошли и могут произойти на грядущих выборах.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Люди должны понимать, что готовится: готовится и массовая фальсификация, и подделка - это все предмет будущих уголовных расследований. Но мы хорошо понимание, что потом. После - это будет поздно, это мы будем говорить на эту тему. Поэтому надо делать все возможное к выборам для того, чтобы не просто зафиксировать, а были возбуждены уголовные дела и расследовали.

На партийной встрече подняли и вопрос о беспрецедентной ситуации в Харькове, когда нынешний мэр Геннадий Кернес, который претендует и на следующую каденцию, исчез с публичного поля из-за болезни. Достоверно о состоянии политика не известно, тем временем под флагами его партии происходят странные изменения.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Есть люди, которые стоят в тени, которые находятся за сценой, за шторой, которая не поднимается, и пытаются повлиять на распределение мест в Харьковском совете, а затем они будут управлять городом в полной мере.

АЛЕКСАНДР ФЕЛЬДМАН, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ":

Ситуация гораздо хуже - заведены люди вообще со стороны, всех лиц, которых лоббировал Кернес, убрали. Сегодня половина списка уже от слуг народа. Его людей в списке практически не осталось, и они находятся в самых непроходимых частях.

Пока Геннадий Кернес лечится в Германии и не выходит на связь с харьковчанами в городе грубо нарушают нормы предвыборной кампании

ВАДИМ РАБИНОВИЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ":

Те, кто от его имени управляющей я их не знаю. Я знаю только одно, что если бы был Кернес, не было бы такого, что ОПЗЖ в Харькове, в городе, который уважает нашу партию, не дали бы повесить ни плаката. В этом Кернес не мог. Это сделали те, кто под его именем собирается прятаться и управлять Харьковом. А это совсем другое дело.

Местные выборы - сверхважные для страны. Виктор Медведчук уверен: их результаты играют важную роль в создании новых условий на местах, конечно же, повлияет на политическую атмосферу на общегосударственном уровне.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ:

Большинство граждан Украины хотят, все-таки не новые лица, а новых профессионалов. Так вот, господин Фельдман, которого хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это тот профессионал, который может справиться с таким высоким задачей, если ему будет оказано доверие харьковчанами для того, чтобы управлять миллионным городом. Это важная задача, как и представительство нашей партии в горсовете, представительство в Харьковском областном совете, и на местах во всех районах Харьковской области. Это главная задача, и нам есть с чем идти к людям, и мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не просто жизненно важными, а жизненно трепещущими проблемами. Этот вопрос мира и мирного урегулирования, вопросы экономического порядка, вопросы изменения экономической политики, и у нас есть реальные предложения и те люди, которые могут это реализовать. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальными тарифами. То есть, это набор тех действий, где мы можем достичь успеха, и где мы не раз демонстрировали способность сделать так, чтобы жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, после Порошенко из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном уровне, так и на центральном уровне государственного управления.

Виктор Медведчук отметил: несмотря на грязную кампанию и возможные фальсификации на голосовании, эти выборы покажут истинное отношение украинцев к действующему режиму и результат вероятно станет для центральной власти приговором, чем возможностью усилить свое влияние на местах.