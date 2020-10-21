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Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

21.10.2020 / 14:52
Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Его обвиняют в злоупотреблении властью, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам

Досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.

Напомним, Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.

24 апреля 2020 года правительство уволило Верланова.

Верланов называл увольнение необоснованным "политическим решением".

Верланов рассказывал, что в мае СБУ проводила у него обыски.

Источник

подозрение, Верланов
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