Войти | Зарегистрироваться
14:31

среда,
21 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Луганщине возобновили еженедельные молебны против коронавируса

21.10.2020 / 14:08
На Луганщине возобновили еженедельные молебны против коронавируса
Источник: Центр информации УПЦ
Решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции

В Луганской области духовенство Украинской Православной Церкви приняло решение с 20 октября  возобновить служение еженедельных молебнов «во время губительнаго поветрия» на въездах в город Ровеньки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, а также участившимися случаями заболеваний различными вирусными болезнями и сложной эпидемиологической ситуацией в целом.

Молебные пения с окроплением освященной водой возле поклонных крестов будут совершаться с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических норм каждый вторник в 12 часов. Совершать молебны будут священнослужители храмов, которые территориально наиболее приближены к дорогам в город.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.