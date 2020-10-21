На Буковине неизвестные совершили попытку ограбить храм УПЦ

В Черновицкой области воры взломали двери храма и пытались украсть церковные деньги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в ночь на 19 октября в селе неизвестные пытались ограбить храм в честь архангелов Михаила и Гавриила.

По словам настоятеля храма протоиерея Илии Амару, воры проникли в храм, взломав боковую дверь пономарки. В храме они вскрыли сейф, но деньги заполучить ворам так и не удалось, поскольку они хранились в дополнительном ящике.

Комментируя проишествие в Сучевенах в пресс-службе отмечают: «К сожалению, воры не понимают, что украсть они пытались больше у себя, чем у храма, поскольку наказание от Бога может коснуться не только самих воров, но их потомков. Боже, прости им, ибо не ведают, что делают».

«Верим, что святые архангелы Михаил и Гавриил не допустили кражи, чтобы воры не имели большого греха», – заключили в епархии.