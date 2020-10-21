Войти | Зарегистрироваться
14:31

среда,
21 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине неизвестные совершили попытку ограбить храм УПЦ

21.10.2020 / 14:06
На Буковине неизвестные совершили попытку ограбить храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Неизвестные пытались ограбить храм в честь архангелов Михаила и Гавриила

В Черновицкой области воры взломали двери храма и пытались украсть церковные деньги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в ночь на 19 октября в селе неизвестные пытались ограбить храм в честь архангелов Михаила и Гавриила.

По словам настоятеля храма протоиерея Илии Амару, воры проникли в храм, взломав боковую дверь пономарки. В храме они вскрыли сейф, но деньги заполучить ворам так и не удалось, поскольку они хранились в дополнительном ящике.

Комментируя проишествие в Сучевенах в пресс-службе отмечают: «К сожалению, воры не понимают, что украсть они пытались больше у себя, чем у храма, поскольку наказание от Бога может коснуться не только самих воров, но их потомков. Боже, прости им, ибо не ведают, что делают».

«Верим, что святые архангелы Михаил и Гавриил не допустили кражи, чтобы воры не имели большого греха», – заключили в епархии.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.