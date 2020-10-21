На Буковине неизвестные совершили попытку ограбить храм УПЦ

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Словения объявила эпидемию и вводит комендантский час
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Перемирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои
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Власти ослабляют ограничительные меры против коронавируса в Мельбурне - втором по величине городе Австралии
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Во Франции задержали 11 подозреваемых из-за убийства учителя
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Китай принял закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний
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Президент: в течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
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За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22 миллиарда долларов – Любченко
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Государство обнаружило операций по отмыванию средств на 60 миллиардов
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Рада сможет рассмотреть бюджет не раньше ноября
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Пищевая промышленность составляет почти 20% всего производства Украины
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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