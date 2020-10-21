Судей удивляет отсутствие реакции со стороны ОСД на дело Верланова

Досудебным расследованием установлено, что бывший глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.

Служители Фемиды удивлены отсутствием реакции на данный факт со стороны активистов Общественного совета доброчесности, информирует телеграмм-канал "Под мантией" со ссылкой на адвоката Ростислава Кравца.

"Странная тишина среди активистов и членов так называемого «Общественного совета доброчесности», Центра противодействия коррупции, Автомайдана, ДЕЮРЕ, Реанимационного пакета реформ и прочей финансируемой иностранцами тусовки касательно подозрения их экс-члену за нарушение законодательства, по мнению следствия, на 2 млрд. грн. Да и посольство США молчит и не даёт указания закрыть дело", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "этот человек отбирал судей Верховного суда (без Украины), а потом ещё до окончания конкурса был оглашён победителем на пост главы Государственной фискальной службы лично сивочолым гетьманом со слепым трастом".

Да и сам фигурант, судя по всему, уже не в Украине, полагают судьи. "Злые языки врут, что покинул бывший активист и создатель критериев доброчесности страну сразу после первого допроса. Видимо, скоро опять всплывёт вопрос о двойном гражданстве. Хотя, может, и нет", - размышляют они.

"С уверенностью можно сказать пока одно. Национальному антикоррупционному бюро Украины это дело поручать нельзя, своих они не сдают, доказано делами Роттердам+, «Укроборонпрома», Гонтаревой, Ворушилина, «Центрэнерго» и т.д.", - подводят итог авторы сообщения.