Суд объявил в международный розыск трех экс-беркутовцев, которых Украина отдала боевикам

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания "Убийства людей 20.02.2014 во время Евромайдана"

Суд принял решение объявить трех экс-беркутовцев в международный розыск. Поэтому, по ним трем дело, которое продолжается уже пять лет, остановили. Что касается других двух, которые ранее вернулись в Киев после обмена, будут слушать дальше.

Прокуратура просила объявить их в розыск, ссылаясь на то, что они не появляются и с ними невозможно установить связь. Защита утверждала, что оснований для розыска нет. Суд согласился с прокуратурой.

Напомним, 28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

29 декабря в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Двое из экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена.

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