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Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего

21.10.2020 / 15:49
Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего
Православная Церковь, если она хочет сохранять чистоту Православия, она не должна признавать этот Томос

Большинство Православных Церквей до сих пор не признали ПЦУ, чтобы сохранить чистоту Православия.

Об этом Патриарх Филарет  сказал в интервью, которое 20 октября вышло в эфире телеканала «Украина 24».

Глава Киевского Патриархата подтвердил, что накануне действительно призвал Православные Церкви не признавать Томос ПЦУ.

«И ни одна Церковь, вне зависимости от того, призываю я или не призываю, этот Томос не признает, – подчеркнул он. – <...> Не признают, потому что в этом Томосе заложен отход от чистоты Православия».

Филарет объяснил, что «отход от Православия заключается в том, что Константинопольскому патриарху этим Томосом предоставляется не только первенство чести, а первенство власти в Православии. А это уже своеобразное папство».

«Так мы православные или католики? Мы – православные, и в Православной Церкви все Церкви равны, и нет ни одной Церкви, которая имела бы большую власть, чем остальные. А в этом Томосе это заложено. Поэтому Православная Церковь, если она хочет сохранять чистоту Православия, она не должна признавать этот Томос. И так Православные Церкви и делают – до сегодняшнего дня они этот Томос не признают»,- сказал глава Киевского Патриархата.

Таким образом, добавил Филарет, «у ПЦУ будущего нет».

«Потому что в Томосе, которым они руководствуются, заложено верховенство власти, а не чести Константинопольского патриарха. И кто признает этот Томос, тот признает верховенство власти Константинопольского патриарха. А если он признает верховенство власти Константинопольского патриарха, то он уже не сохранил чистоту православного вероучения, он отошел. И вот прошло два года, а Православные Церкви не признают этот Томос. Почему же не признают? В свое время представители ПЦУ говорили, что "вот, пройдет время и будут признавать одна за другой". Но уже два года! А не признают, потому что не хотят признавать первенство власти Константинопольского патриарха. И никогда этого не будет», – подчеркнул Филарет.

 

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
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