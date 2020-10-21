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В Чернигове УПЦ ежедневно будет проводить крестный ход с чтимыми святынями против пандемии

21.10.2020 / 15:53
В Чернигове УПЦ ежедневно будет проводить крестный ход с чтимыми святынями против пандемии
Источник: Центр информации УПЦ
Автомобильный крестный ход вокруг областного центра 20 октября совершили клирики Свято-Троицкого кафедрального собора

Крестные ходы с чтимыми святынями возобновлены вокруг Чернигова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии, решение о регулярном проведении молитвенных объездов принято в связи с усилением противоэпидемических мер в городе.

Автомобильный крестный ход вокруг областного центра 20 октября совершили клирики Свято-Троицкого кафедрального собора. Настоятель храма, старейший священник епархии протоиерей Иоанн Фесик и протоиерей Артемий Сластен объехали город с храмовыми святынями – Владимирским образом Божией Матери, а также иконой с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора. Священники читали акафисты Пресвятой Богородице, Иоанну Предтече, возносили сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и медицинских работниках.

С начала карантина, весной этого года, клирики Черниговской епархии в течение трех месяцев совершали ежедневные молитвенные ходы. На конец мая в области было зарегистрировано наименьшее количество больных по Украине

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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