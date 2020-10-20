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В НСЗУ назвали стоимость лечения одного пациента с коронавирусом

20.10.2020 / 14:21
Стоимость лечения пациента с коронавирусом составляет около 20 тысяч гривен. При этом если больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила начальник отдела "Пресс-служба" Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Она добавила, что эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры.

По словам Гудзь, больницы, с которыми НСЗУ заключило договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для пациентов с коронавирусом. В четырех областях процент заполненности койкомест превышает 80%.

Источник

коронавирус, НСЗУ
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