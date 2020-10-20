Зеленский обратился к Церквям для помощи в противодействии распространению COVID-19

Президент Владимир Зеленский призвал представителей Церквей и религиозных организаций Украины устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей.

Президент провел встречу с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и призвал их помочь в противодействии распространению COVID-19, сообщает сайт ВСЦиРО со ссылкой на president.gov.ua.

Во время встречи Зеленский отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Труднее всего переносят болезнь пожилые люди – на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев из-за последствий COVID-19.

«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», – отметил Глава государства.

Президент призвал представителей Церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Присутствующие представители Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и будут использовать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальному дистанциированию для уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, при некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми, а также «медицинского капелланства» для помощи медикам и больным.

Зеленский поблагодарил религиозных деятелей за участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания на временно оккупированных территориях.

Также во время встречи религиозные лидеры обговорили с Президентом вопросы формирования и реализации семейной политики, противодействие домашнему насилию, опасность внедрения гендерной идеологии и легализации наркотических веществ.