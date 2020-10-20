Войти | Зарегистрироваться
15:31

вторник,
20 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Зеленский обратился к Церквям для помощи в противодействии распространению COVID-19

20.10.2020 / 14:34
Зеленский обратился к Церквям для помощи в противодействии распространению COVID-19
Источник: Совет Церквей
Президент призвал представителей Церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию

Президент Владимир Зеленский призвал представителей Церквей и религиозных организаций Украины устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей.

Президент провел встречу с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и призвал их помочь в противодействии распространению COVID-19, сообщает сайт ВСЦиРО со ссылкой на president.gov.ua.

Во время встречи Зеленский отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Труднее всего переносят болезнь пожилые люди – на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев из-за последствий COVID-19.

«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», – отметил Глава государства.

Президент призвал представителей Церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Присутствующие представители Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заверили, что максимально используют и будут использовать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальному дистанциированию для уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, при некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми, а также «медицинского капелланства» для помощи медикам и больным.

Зеленский поблагодарил религиозных деятелей за участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания на временно оккупированных территориях.

Также во время встречи религиозные лидеры обговорили с Президентом вопросы формирования и реализации семейной политики, противодействие домашнему насилию, опасность внедрения гендерной идеологии и легализации наркотических веществ.

Источник: Inpress.ua
Совет Церквей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.