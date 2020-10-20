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В Запорожье УПЦ передала детскому отделению противотуберкулезного диспансера дорогостоящее оборудование

20.10.2020 / 14:49
В Запорожье УПЦ передала детскому отделению противотуберкулезного диспансера дорогостоящее оборудование
Источник: Центр информации УПЦ
Медикам был передан фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 стоимостью 51 тыс. грн

В Запорожье настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского протоирей Иоанн Лазорко передал детскому отделению  областного противотуберкулезного диспансера диагностическое оборудование.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, медикам был передан фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 стоимостью 51 тыс. грн., являющийся незаменимым помощником в ходе лабораторных исследований.

Оборудование было приобретено на средства прихожан и духовенства в рамках многолетнего общественно-церковного благотворительного проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует».

От имени персонала и юных пациентов директор КНП «Запорожский региональный фтизиопульмонологической клинический лечебно-диагностический центр» Запорожского областного совета Александр Тищенко поблагодарил правящего архиерея епархии митрополита Луку, а также всех православных запорожцев за оказанную помощь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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