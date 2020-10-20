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Реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет - Резников

20.10.2020 / 14:52
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет.

По его словам, утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания.

Об это заявил Резников в интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, за год - два возможно лишь восстановление конституционного строя.

"В той же Хорватии, например, действовала переходная администрация с мандатом СБ ООН, ее главой был американский генерал Жак Поль Кляйн, который принимал все основные решения и, имея батальон миротворцев, обеспечивал режим переходного периода и внедрение там интересного опыта - переходной полиции", - рассказал Резников.

Он добавил, что переходная полиция была сформирована из числа сербов, принявших решение остаться и признавших конституционный строй Хорватии, хорватов и лиц других национальностей.

"И эти "переходные" совместные, плюс третий участник - представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя", - отметил он.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее Ермак рассказал, что следующие переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

До этого он заявлял, что мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе".

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Донбасс, Резников
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