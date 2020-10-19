Войти | Зарегистрироваться
18:09

понедельник,
19 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ призвал поддержать пострадавших от смерча в Кропивницком

19.10.2020 / 17:20
Митрополит УПЦ призвал поддержать пострадавших от смерча в Кропивницком
Источник: Центр информации УПЦ
В результате осложнений погодных условий травмировались три человека, сорваны крыши домов

В Кропивницком митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф в призвал прихожан и жителей города поддержать пострадавших от урагана, который 17 октября налетел на город.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, в результате осложнений погодных условий травмировались три человека, сорваны крыши домов, наружные конструкции на зданиях, повреждены линии электропередач нескольких районов города.

«Мы - христиане и не должны остаться равнодушными в беде этих людей, не должны от них закрыться. Мы должны тем способом и методом, для нас доступен и возможен, разделить тяготы тех лишений, тех скорбей, которые постигли наших горожан, наших близких, возможно, родственников, друзей, знакомых. Поможем им тем, чем мы можем. Таким образом мы явим, что мы - христиане и выполняем заповеди, которую Господь заповедал: заповедь любви - жертвенной, не рассчитывает на то, что что-то за это получит. И да поможет нам в этом наш милостивый Господь!», - призвал митрополит Иоасаф.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.