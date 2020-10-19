Митрополит УПЦ призвал поддержать пострадавших от смерча в Кропивницком

В Кропивницком митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф в призвал прихожан и жителей города поддержать пострадавших от урагана, который 17 октября налетел на город.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, в результате осложнений погодных условий травмировались три человека, сорваны крыши домов, наружные конструкции на зданиях, повреждены линии электропередач нескольких районов города.

«Мы - христиане и не должны остаться равнодушными в беде этих людей, не должны от них закрыться. Мы должны тем способом и методом, для нас доступен и возможен, разделить тяготы тех лишений, тех скорбей, которые постигли наших горожан, наших близких, возможно, родственников, друзей, знакомых. Поможем им тем, чем мы можем. Таким образом мы явим, что мы - христиане и выполняем заповеди, которую Господь заповедал: заповедь любви - жертвенной, не рассчитывает на то, что что-то за это получит. И да поможет нам в этом наш милостивый Господь!», - призвал митрополит Иоасаф.