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В Золочево выселяют детский магазин прихожанина УПЦ из-за его религиозных убеждений

19.10.2020 / 16:08
В Золочево выселяют детский магазин прихожанина УПЦ из-за его религиозных убеждений
Источник: Центр информации УПЦ
Магазин детских товаров, принадлежащий прихожанину УПЦ, в августе и сентябре подвергся нападению

На Львовщине, в Золочево, магазин детских товаров прихожанина Украинской Православной Церкви, который дважды атаковали активисты, незаконно выселяют.

После первого нападения, которое случилось в ночь на 15 августа, арендодатель предложил верующему подыскать для своего магазина новое помещение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

По словам владельца магазина, сначала был обсужден срок до 1 сентября, потом владелец здания позволил остаться до 1 октября.

Прихожанин уже снял вывеску и вывозит товары. Кроме того, при поиске помещения в Золочеве верующий Украинской Православной Церкви предстал перед трудностями из-за своей конфессиональной принадлежности.

«Мы договорились об аренде в одном помещении и уже стали подписывать с владельцем договор, - рассказал мужчина. - А вечером он позвонил и сказал, что ему не согласовали. Говорит, что лично против меня ничего не имеет, но пришли какие-то люди и сказали мне не сдавать, потому что я из Московского Патриархата. Так что сейчас у нас помещения нет, а выехать мы должны обязательно».

Как сообщалось ранее, с июля в Золочеве Львовской области продолжается травля священника и верующих УПЦ. В частности, магазин детских товаров, принадлежащий прихожанину УПЦ, в августе и сентябре подвергся нападению: вандалы разбили вывеску и нанесли на стены здания надписи «спонсор РПЦ» и «бойкот».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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