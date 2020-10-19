На сайте петиций Президента не засчитывают голоса за отставку Сытника с поста директора НАБУ, – СМИ

Именно там было зарегистрировано обращение, призванное уволить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) коррупционера Артема Сытника. Однако этот документ вызывает много вопросов. Например, из 19 тыс. набранных голосов принята половина. А для того, чтобы петицию приняли к рассмотрению, необходимы 25 тыс. голосов, пишут Украинские новости со ссылкой на Форум.

В лучшем случае подобные ситуации происходят из-за полной некомпетентности ОП, в худшем - это сознательное игнорирование народного волеизъявления.

Кроме того, в данный момент на официальном сайте электронных петиций невозможно зарегистрироваться новым пользователям. При этом поддержка по электронной почте не работает, молчат и телефоны справки ОП, указанные на сайте.

Добиться формального ответа можно только отправив официальный запрос.

Как попытались объяснить в ОП, голоса засчитываются с задержкой из-за дополнительной верификации, однако не смогли уточнить, сколько может продолжаться такая проверка.

Напомним, чтобы иметь возможность размещать петиции и голосовать за уже размещенные, гражданин должен зарегистрироваться на сайте Президента. Процедура стандартная: на сайте https://petition.president.gov.ua указывается электронная почта, вводится пароль, после чего пользователю на электронную почту приходит ссылка для подтверждения нового аккаунта. При регистрации нового пользователя система предупреждает, что верификация может продолжаться в течение 2 рабочих дней.

Однако по истечении этого времени ничего не происходит. Как показывает практика, есть случаи, когда регистрация не подтверждалась и за неделю. При попытке связаться со службой поддержки через указанный электронный адрес: support.petition@apu.gov.ua сервер в ответ присылает сообщение, что почтовый ящик переполнен и не принимает письма.

На сайте также есть форма обратной связи, через которую можно отправить запрос в службу поддержки, но и на такие обращения никто из Офиса Президента не реагирует.

Разобраться в ситуации невозможно, даже позвонив по телефону, номер которого указан на официальном сайте главы государства. Телефоны справки ОП молчат, а отдельные номера службы поддержки петиций или соответствующего отдела, которые ими занимаются, вообще нигде не указаны.

"Таким образом, из-за преступной бездеятельности Офиса Президента в Украине парализован самый доступный способ донести до первых лиц то или иное предложение, поступающее от граждан", - написали журналисты.