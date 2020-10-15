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По просьбе Медведчука Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий

15.10.2020 / 08:52
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

Вопрос снятия санкций с ряда украинских предприятий обсуждался на встрече председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда Медведчук подчеркнул, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились Совет Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ.  

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», – подчеркнул на встрече с Путиным Медведчук.

Мишустин, обсуждая этот вопрос с Владимиром Путиным, напомнил, что ранее провёл встречу с главой Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», – сказал Мишустин.

По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.

«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – ответил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», – подчеркнул Путин. 

Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.

При этом он подчёркивал, что для этого необходим запрос украинских властей.

 

Медведчук
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