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Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

12.10.2020 / 12:48
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что только мошенничество может стать причиной поражения демократов на ноябрьских президентских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "Обязательно голосуйте, потому что единственный способ, которым мы можем проиграть - это мошенничество применительно к избирательным участкам".

Выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании Байден призвал всех участвовать в выборах и непременно отдать свой голос.

Ранее кандидат от демократов уже предупреждал, что соперник от республиканцев и действующий президент Дональд Трамп попытается "косвенным образом украсть" победу на выборах, выставив голосование по почте "мошенничеством".

В то же время Байден подчеркнул, что примет любые результаты голосования: "Я собираюсь принять исход этих выборов, и точка".

Трамп также неоднократно предупреждал о возможности мошеннического подсчета результатов голосования, ссылаясь на то, что это возможно при голосовании по почте, против чего он решительно выступает.

Предполагается, что метод голосования по почте станет популярным из-за пандемии коронавируса.

Наблюдатели отмечают, что Дональд Трамп уклоняется от прямых ответов на вопрос, примет ли он однозначно результаты выборов.

Источник

США, выборы, Байден
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