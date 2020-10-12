Войти | Зарегистрироваться
11:08

понедельник,
12 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

12.10.2020 / 10:23
Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Об этом сообщили представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook, Минобороны Азербайджана в Facebook, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в Facebook

 Сначала Ованнисян сообщил, что азербайджанские ВС нанесли по Капану ракетный удар.

Позже он уточнил, что по Капану ракетного удара не было, однако Азербайджан применил ударные БПЛА, обстреляв Ерицванк, а также село Арцваник Сюникской области Армении. Один человек погиб.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле Капана.

Позже оно заявило, что "территория Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником".

Дословно Минобороны Азербайджана: "Несмотря на договоренность объявить о прекращении огня сегодня в 12:00, армянская армия попыталась атаковать в направлении Агдара-Тертер и Физули-Джабраил. В то же время ряд наших населенных пунктов находится под артиллерийским обстрелом вооруженных сил Армении.

Все попытки противника атаковать были успешно отражены нашими силами. Против армянской армии принимаются адекватные ответные меры".

Позже пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила об атаке сил Азербайджана в Нагорном Карабахе с южного направления и об обстреле города Гадрут.

Она также отметила, что заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении Тартарского и Агдамского районов, "является очередной фальсификацией".

Напомним, после длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).

С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Источник

перемирие, Азербайджан, Армения
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
11 октября
10 октября
9 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.