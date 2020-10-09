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Выборы-2020: почти у всех лидеров растет рейтинг

09.10.2020 / 11:47
На выборах в областные советы партию "Слуга народа" готовы поддержать 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,6% и "Европейскую солидарность" – 11,7%.

Социологи отмечают, что за три недели до голосования практически все партии улучшили свой результат.

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября

Дословно: "По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%, "Европейская солидарность" – 11,7%, "Батькивщина" – 7,5% и "За будущее" – 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат".

Партию "Наш край" поддерживают 4%, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3%, партию Шария – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партии "Голос", "Победу Пальчевского", "Силу и честь" – по 1,6%, партию "Предложение" – около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 22,2%.

Отмечается, что в исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области.

Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – в городской совет).

Совокупно в рейтинг попало 77 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Опрос проходил с 4 по 7 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, согласно сентябрьскому опросу, рейтинг политической партии "Слуга народа" составлял 15,5% среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, партия опережала ближайших соперников "ЕС" и "ОПЗЖ" на 4 процентных пункта.

Источник

выборы, опрос, рейтинг
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