Войти | Зарегистрироваться
11:13

пятница,
09 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей

09.10.2020 / 11:01
Экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко возмущен тем, как представители грантовых организаций позволяют себе комментировать работу Конституционного суда Украины (КСУ).

По его мнению, активисты вмешиваются в работу системы правосудия и такие действия должны караться государством, пишут Украинские новости.

"Позиция так называемых грантоедов или "соросят" не лезет ни в какие рамки, потому что любое вмешательство и подобные комментарии должны быть наказуемы. Есть соответствующие статьи и в Административном кодексе, и в Уголовном кодексе. Когда начинают комментировать, угрожать, - государство должно реагировать очень быстро… И именно четкая реакция правоохранительных органов на такие случаи давления будет самым лучшим способом усилить независимость судебной системы. Прежде всего это важно как раз в случае судей Конституционного суда, которые каждый раз принимают непростые решения, устраняя противоречия конституционным принципам", - заявил он.

Он напомнил о том, что нападки на суд – немыслимая ситуация в развитых странах.

"В Штатах вообще решение суда никто не обсуждает с точки зрения законности и допустимости. Есть решения суда и его выполняют - так принято в демократическом государстве", - отметил он.

Эксперт отметил, что КСУ в последнее время занял довольно самостоятельную позицию. По мнению Колесниченко, для этого есть объективные причины.

"В Конституционном суде как раз появился баланс - как на бирже, где друг друга уравновешивают "быки" и "медведи". В КСУ сейчас нет постоянного большинства, его приходится каждый раз искать ситуативно.  Кроме того, после критики, которая была направлена в их адрес со стороны бывшей власти и нынешней оппозиции, у судей появилась возможность не быть должными тому, кто их назначил. Это касается тех, кто шел по квоте Порошенко. Поэтому судьи сейчас ведут самостоятельную игру и думают прежде всего о своей репутации как юристов, научных сотрудников", - полагает юрист.

Владимир Колисниченко считает, что грантовым активистам не удастся "додавить" ситуацию и добиться перезагрузки и, тем более, ликвидации Конституционного суда. Более того, он предрекает, что подобные организации рано или поздно будут в Украине запрещены.

"Судя по тем событиям, которые происходят в мире, где грантоедские структуры, набирая на выборах по 3%, "взрывают" целые страны, все идет к тому, что эти организации агрессивного меньшинства, возглавляемые и направляемые некими агентами и нерезидентам, будут запрещены. Ведь они в целом ставят под сомнение принцип демократического устройства, где меньшинство подчиняется большинству", - полагает юрист.

"Эти организации просто вредны для страны. Когда такие общественные организации начинают формировать органы государственного управления, всякие рады доброчестности и т.д., то государство как таковое умирает", - считает бывший судья.

КСУ, Колисниченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 октября
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.