Загородний: События в Николаевском избиркоме – наглядный пример отношения власти к Закону и правам граждан

Об этом сообщил глава организации, народный депутат Украины Юрий Загородний.

«Мы исходили исключительно из того, что неотъемлемое конституционное право избирать и быть избранным должно быть соблюдено. И только из этого», – объяснил решение политсилы парламентарий.

Вместе с тем, Загородний указывает на то, что нынешняя избирательная кампания по выборам в местные советы, начавшаяся с того, что антинародный блок «Слуга Солидарности», грубо нарушив Конституцию Украины, фактически лишил граждан целого региона права избирать себе власть на местах, стала образцом беззакония и грязных манипуляций по всей стране.

«События в Николаевском избиркоме и вокруг него, когда представители "Слуги Солидарности" пытались снять ОПЗЖ с выборов, а потом фактически заблокировали работу избиркома, – самый наглядный пример отношения власти к Закону и правам граждан. Еще один пример того, что сегодня у власти находятся политические шарлатаны», – заявил народный депутат.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет всегда и везде отстаивать конституционные права граждан. Мы победим, потому что за нами Конституция и Закон. За нами правда и весь Украинский народ!» – подытожил Юрий Загородний.