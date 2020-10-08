Правозащитники в ООН представили акты нарушений прав верующих УПЦ в Золочево

Представители правозащитной организации сообщили в ООН детали правонарушений относительно священника и верующих УПЦ в Золочеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, письменное заявление о нарушении прав верующих в Золочеве Львовской области НПО «Общественная правозащита» опубликовала на сайте ООН и распространила среди делегации государств-участников 45 сессии Совета по правам человека ООН.

Глава правозащитной организации Олег Денисов в своем комментарии рассказал, что в заявлении указаны факты правонарушений в отношении верующих УПЦ в Золочеве. Среди них публичные дискриминационные высказывания и действия главы городского совета Золочев по отношению к священнику УПЦ иерею Максиму Йоенко, «юридическая атака» на якобы незаконно построенную ограду вокруг земельного участка священнослужителя, вмешательство в его частную жизнь.

«Местные депутаты и активисты разного уровня открыто демонстрировали свое враждебное отношение к законной деятельности священнослужителя на принадлежащей ему территории, при этом с точки зрения законодательства Украины и международного права священнослужитель и его прихожане однозначно имеют право совершать на своей территории богослужения без каких-либо разрешений или согласований с властями. Запретить им осуществлять такую деятельность никто не может. Именно поэтому местные власти не приняли ни одного юридического решения о запрете проведения религиозных обрядов на территории землевладения священнослужителя, а предприняли юридическую атаку на якобы незаконно построенную ограду», - отметил правозащитник.

Денисов подчеркнул, что правозащитниками были направлены запросы губернатору Львовской области и местным властям, чтобы те объяснили «кто и на каком основании установил эти видеокамеры, куда передается записанная информация о частной жизни священнослужителя и как это увязывается с законодательством о защите персональных данных и уголовной ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жизни».

«Нам пришлось также разъяснить Львовской областной администрации и мэрии г. Золочева законодательство Украины, – говорится в заявлении. – И подчеркнуть, что не существует каких-либо юридических препятствий для проведения религиозных обрядов на частных территориях и в помещениях, которыми может распоряжаться их собственник по своему усмотрению».

Представители НПО также отразили в заявлении ООН комментарии по поводу ситуации в Золочеве юридического отдела Киевской митрополии УПЦ и главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабы).

В течение 2020 и первой половины 2021 года дело по Золочеву будет проходить международные процедуры рассмотрения в соответствии с правилами Совета по правам человека ООН и системы тематических спецдокладчиков ООН.