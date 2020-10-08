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В Черногории власти заявили о договоренности с Церковью относительно изменения дискриминационного закона

08.10.2020 / 14:15
В Черногории власти заявили о договоренности с Церковью относительно изменения дискриминационного закона
Источник: Центр информации УПЦ
Закон будет изменен, а не отменен, потому что это кратчайший процессуальный путь

В Черногории лидер блока «Черным по белому» Дритан Абазович заявил о достигнутой договоренности с Церковью и коллегами по оппозиции относительно антицерковного закона.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Дритан Абазович написал в социальной сети Twitter.

«Мы договорились с Церковью относительно Закона о свободе вероисповедания, и это для нас самое главное, – написал Абазович. – Я полностью поддерживаю Здравко Кривокапича (лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории», – Ред.) и между нами нет конфликтов. Вся история с законом окончена. Закон будет изменен, а не отменен, потому что это кратчайший процессуальный путь».

 Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих, которые не прекращаются по сегодняшний день. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви и угрожающего ее святыням.

Накануне парламентских выборов митрополит Амфилохий заявил, что от их результатов зависит будущее Церкви в стране, и призвал всех идти голосовать «в защиту Божьих святынь».

Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил о скорой отмене спорного закона о свободе вероисповедания, дискриминирующего Сербскую Православную Церковь. Его коллеги по оппозиции из блока «Черным по белому», от которых зависит формирование нового правительства Черногории, сообщили, что не будут голосовать за отмену закона, но готовы голосовать за поправки к нему.

Источник: Inpress.ua
Черногория
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