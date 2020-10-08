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Судью-беглеца из Одесской области приговорили к 9 годам за взятки

08.10.2020 / 14:21
Высший антикоррупционный суд признал виновным заочно судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева в получении взятки, его приговорили к 9 годам тюрьмы и полной конфискацию имущества.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура, Telegram Zero Corruption

7 октября Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судьи Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вынесли приговор судье Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко.

Сам Меденцев скрывается, поэтому судебное рассмотрение и оглашение приговора прошли без него.

В 2014 году судью Меденцева уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственной деле, которое находилось у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды – непосредственно в служебном кабинете.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины.

Приговором суда судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией. А при обыске у него нашли 250 тысяч грн.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Этому предшествовало: 30 июня 2015 года Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест судьи хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.

За несколько месяцев до того Меденцев отказался проходить проверку в соответствии с законом о люстрации.

Источник

взятка, судья
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