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В Киевсовет от БЮТ баллотируется жена скандального экс-главы ГФС Насирова

08.10.2020 / 13:36
В Киевсовет по списку БЮТ баллотируется жена скандального экс-главы ГФС Романа Насирова Екатерина Глимбовская. Она возглавила список "Батькивщины" в Святошинском районе (11 округ).

Екатерина Глимбовская является дочерью известного строительного магната Александра Глимбовского, владельца корпорации "Альтис-Холдинг".

Примечательно, что два года назад Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного присвоения средств, которые были выделены на выполнение реконструкции Почтовой площади.

По мнению следствия, заказчик работ – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" совместно с подрядчиками, которые входят в строительную группу "Альтис-Холдинг", могли присвоить порядка 10,6 млн гривен. Для этого могли быть использованы предприятия с признаками фиктивности, а коррупционной схеме покровительствовали правоохранительные органы. Досудебное расследование продлено до марта 2021 года.

Глимбовская - не единственный кандидат в БЮТ, к которой у киевлян могут быть вопросы. Так, в первой пятерке от этой партии в горсовет идёт Денис Москаль, активно продвигающий строительство в сквере имени Чкалова, против которого выступают киевляне.

выборы, Киев, Глимбовская
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