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Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

08.10.2020 / 13:19
В Национальной академии наук Украины (НАНУ) завершились выборы президента. Им стал академик Анатолий Загородний.

"Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", - сообщает пресс-служба НАНУ в соцсети Facebook.

Загородний – вице-президент НАНУ, директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАНУ по научному наследию академика В. И. Вернадского. Автор более 200 работ, включая известную монографию "Статистическая теория плазменно-молекулярных систем".

Выборы президента НАНУ были запланированы на апрель 2020 года, однако были отложены из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. В июле текущего года действующий на тот момент президент Академии Борис Патон сказал, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего. На 102-м году жизни 19 августа 2020 года Патон скончался.

Источник

Загородний, НАНУ
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