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Блогер: Марьяна Безуглая тайно записывает Ермака для компромата

01.10.2020 / 15:31
Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и разведки и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Марьяна Безуглая - это пример неадекватного парламентария, из-за которого в «закон о выборах» и в парламенте нужно вводить принудительный медосмотр.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет блогер Анастасия Азарова, передает интернет-издание Новости Украины — From-UA.

Азарова рассказывает, что Марьяна Безуглая является очень занятным персонажем партии «Слуга народа», которая попала в парламент благодаря подкупу избирателей и сильному лобби «соросовского клуба».

Блогер сообщает, что Северюга - так Безуглую называют парламентарии, попала в политику на волне волонтерства, о достижениях в котором никто не знает.

«Она ни дня не была на передовой, волонтёрской деятельностью её подтолкнули заниматься родители. Богатые и влиятельные люди, которые пытались хоть чем-то увлечь свою особенную дочь. Марьяна аутист, а к таким людям нужен особенный подход. Родители даже пытались устроить её личную жизнь. Тешили себя надеждой, что она хоть с каким-то солдатом вступит в связь и обретёт счастье. Марьяне 35 лет, ни разу не была замужем. Она - девственница и гордится этим, трубя на каждом шагу. Что скрывается за этим?» - отмечает она. Отвечая на собственный вопрос, Анастасия Азарова с уверенностью пишет, что Марьяна - лесбиянка.

«Она не скрывает этого и откровенно пытается захомутать Ирину Верещук. Видимо, рассчитывает устроить хорошо свою личную жизнь с успешной женщиной. Постоянно таскается, как собачонка за кандидатом в меры Киева, заглядывает в рот и ждёт брошенную кость. Питая в душе надежду на долгую жизнь в любви и радости. Но Верещук не лыком шита, и преследует свои цели по поводу нашей героини. Она её затаскивает в секту «АлатРа», в которую входит сама, и является активным членом. И конечно же, мы желаем ей только счастья хоть с мужчиной, хоть с женщиной, но её ненависть к детям мешает нам это сделать. Марьяна ненавидит детей. Она их никогда не хотела и не хочет, высмеивает многодетных родителей, и, не скрывая это, часто можно услышать такие её разговоры в парламенте с коллегами», - акцентирует блогер.

Кроме этого, она обращает внимание на то, что нардеп записывает все разговоры Ермака и даже не боится об этом говорить коллегам.

«Она бегает к Ермаку под видом члена Комитета правоохранительной деятельности, при этом записывает все разговоры с главой Офиса Президента на камеру-«пуговицу», которая передаёт запись сразу на телефон, и приберегает их до лучших времён. Она собирает эти записи для дальнейшего политического шантажа. И странно, что на это никто не реагирует. Она рассказывает о своих компроматах близким соратникам в парламенте», - пишет блогер.

Азарова обращает внимание на то, что такое поведение свидетельствует отнюдь не о психическом здравии Безуглой, что заставляет сомневаться и в адекватности других парламентариев.

«Именно благодаря вот такому примеру как она и нужно вводить в «закон о выборах» и в парламенте принудительный медосмотр. Пока не будет справки и подтверждения от профильного врача, не пускать к зелёной кнопочке и к прямым эфирам тем более. Хотя и не удивительно, почему Марьяна частый гость эфиров и телеканалов. Она же смешная, а журналисты любят таких персонажей. В общем, пора вводить медконтроль, иначе беда. Вот такие принимают законы, от таких зависит будущее всей нашей страны, наших детей, мира», - резюмирует блогер.

Слуга народа, Ермак, Азарова, Безуглая
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