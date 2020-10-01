Украина в ОБСЕ выступила за мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом заявил 30 сентября постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по эскалации ситуации вдоль линии столкновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

"Украина подтверждает свою поддержку устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ", - заявил он.

Цымбалюк отметил, что Украина глубоко сожалеет, что широкомасштабные военные действия вдоль линии столкновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе уже привели к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения с обеих сторон конфликта. "Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и раненых в боевых действиях", - заявил он.

Дипломат сообщил о поддержке Украиной действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспжика, направленных на деэскалацию нынешнего насилия и стабилизацию ситуации на местах. "Это - существенные предпосылки для продолжения переговоров, основанных на фундаментальных принципах и нормах международного права, тем самым открывая путь к мирному урегулированию этого конфликта, который длится уже десятилетия", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он также указал на то, что нынешняя эскалация является "очередным доказательством того, что как затяжные, так и горячие конфликты остаются основным фактором нестабильности, которая угрожает безопасности в регионе ОБСЕ, что может привести в любой момент к возобновлению боевых действий и большим человеческим потерям".

Напомним, Армения и Азербайджан утром 27 сентября возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле пограничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

МИД Украины 27 сентября выразило обеспокоенность в связи с эскалацией нагорно-карабахского конфликта и призвал стороны приложить максимум усилий для возвращения за стол переговоров.

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры без предварительных условий.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. В 1994 году - после шести лет войны - был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, заявив, что территорию оккупировала Армения.

Украина и большинство стран мира также считают Нагорный Карабах оккупированной частью Азербайджана.

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