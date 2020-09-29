Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге

Господь незримо находится с нами всегда. Память об этом поможет избавиться от ненужных привычек, грехов и наполнить жизнь смыслом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи».

«Нужно приучать себя жить так, будто сейчас, сию минуту, Господь смотрит и видит все и всех, видит насквозь. Это так и есть. Если мы говорим «будто» только потому, что в этот момент, да и во многие другие, мы этого не ощущаем. Но мы и солнечный свет не воспринимаем как радостное сияние в пасмурный день, а ночью совсем о нем не помним, а оно же не перестает светить», - напомнил митрополит Антоний.

Он призвал всегда помнить о Господе, это поможет изменить свою жизнь.

«Помнить о Господе надо всегда. Приучать себя помнить. Тогда мы поймем, что и жить надо уже не так, как прежде, придется отказываться от многого: не только от явных и грубых грехов, а и от многих привычек. Например, говорить о том, о чем можно спокойно не говорить. Не слышать и не смотреть того, что кроме вреда, ничего не несет. Думать о том, чего еще нет и не может быть. То, что рассеивает, расслабляет, что мешает исполнять заповеди на деле - все придется оставить. Может быть, не все сразу, но решительно и бесповоротно придется менять жизнь, ее содержание. Легко и быстро это не получится, но на то и даны нам годы жизни. Если об этом думать и это делать, жизнь не покажется пустой и скучной. Наоборот, много дел, дай Бог успеть», - подчеркнул владыка.