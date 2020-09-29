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Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы

29.09.2020 / 14:55
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука поделился историей, связанной с прощением и любовью Богородицы к людям

Молясь перед иконой Пречистой, верующие возносят молитвы к Самой Богородице, а не к образу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале в день иконы Божией Матери «Призри на смирение».

«Когда Церковь чествует те или иные чудотворные иконы Богородицы, мы поклоняемся и приносим благодарность нашего любящего сердца ... к подножию личности Царицы Небесной. К Ней, нашей Маме, нашей Владычице и Заступнице, Покровительнице и Защитнице, к нашему Упованию и Надежде, обращён внутренний взор христианского сердца, его просьбы, молитвы, слёзы и благодарения», — подчеркнул владыка Лука.

По мнению владыки Луки, «человеческие души уже настолько зачерствели в грехах и беззакониях, настолько далеко ушли от Бога и молитвы, что если бы не слёзы Богородицы, не Её молитвы к Своему Божественному Сыну», то никто бы не спасся.

Митрополит Лука поделился историей, связанной с прощением и любовью Богородицы к людям.

«У нас, в Запорожье, был случай, когда один человек, дыша ненавистью к Православию, бросил камень в билборд, где было изображение Матери Божией. Камень попал в правый глаз Богородицы. На следующий день этот несчастный ослеп на правый глаз. Придя в храм, он горько плакал и раскаивался в том, что совершил это кощунство. Царица Небесная его простила и исцелила, а он, благодаря такому вразумлению, обрёл веру и стал на путь спасения (наверное, Матерь Божия увидела в его сердце нечто такое, что могло пробудить его от сна неверия и направить к покаянию и исправлению жизни)», —рассказал владыка.

По словам митрополита Луки, самое страшное для тех, кто оскверняет храмы, бросают в иконы Богородицы камни, — это Её молчание, «потому что если Она промолчит и не заступится перед Богом за этих людей, то тогда и во всей Вселенной не найдётся такой силы, которая могла бы их избавить от вечных мук».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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