Разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

Об этом свидетельствует эфир телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился".

Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США, отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

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