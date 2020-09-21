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Разработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

21.09.2020 / 16:15
Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским политиком Алексеем Навальным.

Об этом свидетельствует эфир телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился".

Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США, отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов, в том числе "Новичка".

Напомним: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления ядом, рассказал о процессе лечения и своих первых успехах.

В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Источник

Навальный, Новичок
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