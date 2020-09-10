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В УПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в Одесской духовной семинарии

10.09.2020 / 11:53
В УПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в Одесской духовной семинарии
Источник: Центр информации УПЦ
Все тесты, сделанные братии монастыря – отрицательные

В Одесской духовной семинарии опровергли ложную информацию о вспышке коронавируса среди братии и студентов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал проректор Одесской духовной семинарии УПЦ протоиерей Андрей Николаиди в своем Фейсбук.

«Все студенты и проживающие в семинарии преподаватели, а также братия Одесского мужского монастыря – здоровы», - написал протоиерей Андрей Николаиди.

Он отметил, что некоторые преподаватели, проживающие за пределами семинарии, действительно переболели простудными заболеваниями, однако в период болезни они «не появлялись в семинарии, а по выздоровлению предоставили все справки».

«Все тесты, сделанные братии монастыря – отрицательные. Только один очень пожилой монах находится в больнице с диагнозом пневмония, но и тот с отрицательным тестом. По семинарии – все студенты здоровы, все преподаватели, проживающие в семинарии – здоровы», – отметил проректор ОДС.

«Духовная школа живет в соответствии со всеми правилами, нормами, установленными Министерством Здравоохранения Украины. Все помещения обрабатываются дез.растворами. Каждое утро проводится термоскриннинг. Кроме того, в семинарии есть на всякий случай прекрасный изолятор, который, надеюсь, так и останется пустым. А любителям распускать дезинформацию и плодить фейки хочу напомнить, что коронавирус – то, с чем придется жить всему миру и то, с чем может встретиться каждый. Поэтому давайте перестанем паниковать, а займемся профилактикой, будем соблюдать все меры предосторожности и помолимся за больных и за врачей, которые им помогают», – заключил проректор Одесской духовной семинарии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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