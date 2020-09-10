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Суд арестовал 65 самолетов: летают в Крым

10.09.2020 / 12:18
Суд наложил арест на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в Facebook

Дословно: "Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей".

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 (нарушение должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее) УК.

В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом, поскольку не может гарантировать безопасность полетов. Официально приостановлено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

Однако сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

Источник

суд, самолеты, уголовное производство
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