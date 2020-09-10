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В Киево-Печерской лавре празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих

10.09.2020 / 11:49
В Киево-Печерской лавре празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих
Икона праздника Источник: Центр информации УПЦ
В число преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг в период с XI по XV века

Сегодня в Киево-Печерской лавре празднуют один из ключевых праздников обители - Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Дальние пещеры также принято называть «Феодосиевскими», по имени их основателя – преподобного Феодосия Печерского.

Они довольно запутанные. Общая длина лабиринта, не считая Варяжских пещер, около 300 метров. В Дальних пещерах находится 49 мощей и около 30 мироточивых глав. Мощи в раках покрыты облачениями, но в некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении святых.

В число преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг в период с XI по XV века.

О них не сохранилось подробных сведений, кроме имени, времени несения подви­гов и указания какого рода были их духовные труды.

Многие имена преподобных остались неизвестны.
Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры - покровители монашествующих и помощники всем православным христианам в скорбях и обстояниях. К ним прибегают за исцелением в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных делах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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