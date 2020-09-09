Родненков и Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине

Об этом они сказали на пресс-конференции 8 сентября.

"Нет, у нас сейчас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не просили какого-то особого статуса. Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы не успели с Антоном (Родненковым - ред.) такие вопросы обсудить", - сказал Иван Кравцов.

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков добавил: "Ну пока что у нас таких планов нет".

Они также предположили, что белорусский оппозиционер Мария Колесникова сейчас, скорее всего, находится в комитете государственной безопасности Беларуси. "На нее там осуществляют колоссальное давление уже сутки. Я бы никому не пожелал быть на ее месте, мы призываем всех белорусов поддержать Марию всеми возможными законными способами", - сказал Родненков.

Напомним, ранее некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на различные источники, в том числе на официального представителя Государственного пограничного комитета РБ, о выбытии в направлении Украины членов Координационного совета белорусской оппозиции. Речь шла об Антоне Родненкове, Иване Кравцове и Марии Колесниковой.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Колесникова осталась на территории Беларуси, а Кравцов и Родненков не выезжали из Беларуси добровольно - их выдворили силой.

Впоследствии также стало известно, что член президиума оппозиционного Координационного совета Колесникова при попытке вывоза ее в Украину порвала свой паспорт, что сделало невозможным ее въезд в другую страну. После этого пограничники задержали ее.

Геращенко заверил, что ГПСУ не задерживала Кравцова и Родненкова, они могут свободно передвигаться по Украине.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что Колесникова "хотела убежать к сестре в Украину".

Белорусская оппозиция 7 сентября заявила о похищении Колесниковой в центре Минска.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 10 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Источник