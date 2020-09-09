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Встреча советников "нормандской четверки" может состояться 11 сентября - Зеленский

09.09.2020 / 12:17
Президент Владимир Зеленский заявил о проведении встречи советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября.

Об этом он сказал во время общения со СМИ на Сумщине 8 сентября.

"У нас должно быть 11 сентября заседание советников "нормандского формата". Ждем там определенные предложения, определенные решения", - сказал Президент.

Напомним, 25 августа Офис Президента сообщил, что встреча советников "нормандской четверки", запланированная на 28 августа, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Позднее руководитель ОП Андрей Ермак, который представляет украинскую сторону, сообщил, что встреча советников нормандского формата может состояться в первых числах сентября.

Источник

Зеленский, нормандская четверка
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