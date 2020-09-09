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Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

09.09.2020 / 11:15
Бывшего политического заключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября, сообщил украинский режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов в соцсети Facebook 8 сентября.

"Володя в сознании. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", - добавил он позже.

Как сообщалось, 31 августа партия "Европейская Солидарность" на съезде сообщила о включении в команду политсилы на местных выборах экс-политзаключенных Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

Источник

избиение, Сенцов, Балух
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