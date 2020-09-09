Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину - исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси

"Что интересовало сотрудников... прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, это такой чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал Кравцов на пресс-брифинге в Киеве 8 сентября.

Кравцов выразил убеждение, что основной задачей было вывезти Колесникову за рубеж.

"Основная задача, которая, я так понимаю, преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за рубеж, чтобы создать непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связанно с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", - пояснил он.

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Антон Родненков говорят, что не выезжали добровольно из Беларуси, как заявлялось в ранее погранслужбе соседней страны.

По их словам, мужчин вчера задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение.

По словам Кравцова, на данный момент Колесникова может быть задержана в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", - сказал он.

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