Войти | Зарегистрироваться
11:09

среда,
09 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину - исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси

09.09.2020 / 10:54
Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, сообщил исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов.

"Что интересовало сотрудников... прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, это такой чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал Кравцов на пресс-брифинге в Киеве 8 сентября.

Кравцов выразил убеждение, что основной задачей было вывезти Колесникову за рубеж.

"Основная задача, которая, я так понимаю, преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за рубеж, чтобы создать непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связанно с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", - пояснил он.

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Антон Родненков говорят, что не выезжали добровольно из Беларуси, как заявлялось в ранее погранслужбе соседней страны.

По их словам, мужчин вчера задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение.

По словам Кравцова, на данный момент Колесникова может быть задержана в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", - сказал он.

Источник

Беларусь, Колесникова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 сентября
8 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.